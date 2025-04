Inzaghi | Serve Inter organizzata e determinata! Una cosa dovremo fare

Inzaghi è stato Intercettato all’Allianz Arena dove tra pochissimo, alle ore 21, andrà in scena Bayern Monaco-Inter, ovvero la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue riflessioni pre-match, affidate a Sky SportLUCIDITÀ – Simone Inzaghi è Intervenuto così prima di Bayern Monaco-Inter: «Ci vorrà una grande Inter, determinata, organizzata, ci vorrà corsa e dovremo essere lucidi perché il Bayern Monaco può sempre farti soffrire e bisognerà essere squadra vera. Su cosa ho battuto di più? dovremo essere bravi anche quando abbiamo la palla perché il Bayern ha un’ottima gestione del pallone e poi fanno una fase di non possesso e aggressione molto importante. dovremo essere puliti tecnicamente per cercare di tenere la palla e toglierla a loro. Il centrocampo deve fare lavoro doppio? Assolutamente, non solo loro. Inter-news.it - Inzaghi: «Serve Inter organizzata e determinata! Una cosa dovremo fare» Leggi su Inter-news.it è statocettato all’Allianz Arena dove tra pochissimo, alle ore 21, andrà in scena Bayern Monaco-, ovvero la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue riflessioni pre-match, affidate a Sky SportLUCIDITÀ – Simonevenuto così prima di Bayern Monaco-: «Ci vorrà una grande, ci vorrà corsa eessere lucidi perché il Bayern Monaco può sempre farti soffrire e bisognerà essere squadra vera. Suho battuto di più?essere bravi anche quando abbiamo la palla perché il Bayern ha un’ottima gestione del pallone e poi fanno una fase di non possesso e aggressione molto importante.essere puliti tecnicamente per cercare di tenere la palla e toglierla a loro. Il centrocampo develavoro doppio? Assolutamente, non solo loro.

Inter, Inzaghi: "Attenzione al Milan, serve lucidità e ora viene il difficile. Lautaro? Speriamo di averlo a Parma". Inzaghi dopo Juventus-Inter: "Basta proclami, ora cambiare marcia negli scontri diretti". Lazio – Inter, Inzaghi: “Per me non una partita come le altre. Lazio squadra organizzata”. Simone Inzaghi: “Il Como è un’ottima squadra, ben organizzata. Sarà una partita complicata”. Inzaghi “Como squadra organizzata, all’Inter per tanti anni”. Inchiesta ultras Inter e Milan: Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria convocati da pm come testimoni. Ne parlano su altre fonti

Inter, ecco il difetto. Approccio da grande, poi gestisce troppo. Non può pensare di… - Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi incantando San Siro, l'Inter nella ripresa rischia di vanificare tutto ... (fcinter1908.it)

Inzaghi a Inter Tv: «Bayern Monaco? Avremo delle difficoltà come le avranno anche loro» - Inzaghi, l’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista del match contro il Bayern Monaco: le sue parole Simone Inzaghi ha preso la parola anche ai microfoni di Inter TV e ha esp ... (informazione.it)

Bayern Inter, Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia del match - Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa a margine del big match di Champions League contro il Bayern. Domani sera andrà in scena all’Allianz Stadium la sfida di Champions ... (informazione.it)