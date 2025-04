Inzaghi | Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria il 2-1 nel finale lo dimostra

Inzaghi: «Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria, il 2-1 nel finale lo dimostra»Inzaghi a Sky dopo la vittoria per 2-1 in casa del Bayern Monaco.«Complimenti ai ragazzi, penserei al tipo di partita fatta, sviluppata giocata, tra sette giorni ci sarà il ritorno contro una squadra fortissima. L’Inter con coraggio, aggressività ha tenuto testa al Bayern».vittoria storica.«È una partita di grandissimo spessore che ci fa felici. Sapevamo dei numeri del Bayern, dovremo dar seguito a questa nostra grande prestazione tra sette giorni».Capello: ti aspettavi più pressing da parte loro?«Sì, ma hanno provato, hanno trovato un’Inter che è uscita molto bene, all’88esimo siamo partiti, abbiamo giocato la palla, non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria».Di Canio: “la mentalità si è vista sull’1-1, con Sommer che dà la palla in verticale. Ilnapolista.it - Inzaghi: «Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria, il 2-1 nel finale lo dimostra» Leggi su Ilnapolista.it : «Nonmaidi, il 2-1 nelloa Sky dopo laper 2-1 in casa del Bayern Monaco.«Complimenti ai ragazzi, penserei al tipo di partita fatta, sviluppata giocata, tra sette giorni ci sarà il ritorno contro una squadra fortissima. L’Inter con coraggio, aggressività ha tenuto testa al Bayern».storica.«È una partita di grandissimo spessore che ci fa felici. Sapevamo dei numeri del Bayern, dovremo dar seguito a questa nostra grande prestazione tra sette giorni».Capello: ti aspettavi più pressing da parte loro?«Sì, ma hanno provato, hanno trovato un’Inter che è uscita molto bene, all’88esimo siamo partiti,giocato la p, nonmaidi».Di Canio: “la mentalità si è vista sull’1-1, con Sommer che dà la pin verticale.

