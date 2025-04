Internews24.com - Inzaghi Inter, Tuttosport ricalca: «Ha sbottato in conferenza per le critiche, ricordando…»

di Redazione: «Hainper le, ricordando.» L’analisi del quotidiano Cosi l’edizione odierna disullastampa diSULLADI- «E’ tempo di Champions e, almeno fino a domani – quando l’atterrerà di nuovo a Malpensa (l’aeroporto di Monaco è chiuso nella notte: una scocciatura in più in un calendario ipercompresso) – il file legato al campionato è stato chiuso a chiave in un cassetto. Anche se a Simonenon sono proprio andate giù lepiovute sulla sua testa dopo il pari di Parma e ieri ha deciso di tirare fuori gli artigli, ricordando alla lontana l’invettiva di Antonio Conte dopo un Borussia Dortmund-(lui però quando sbrocca è tuttora inarrivabile) mostrando però quanto sia logorante soprattutto per lui l’idea di portare avanti tutte le competizioni con il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano.