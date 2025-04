Inter-news.it - Inzaghi: «Inter ha vinto con personalità. Secondo gol? Lucidità decisiva!»

Simonesi è così espresso al termine del matchdall’in trasferta contro il Bayern Monaco con il punteggio di 2-1.IL COMMENTO – Simoneha parlato a Sky Sport nel post-partita di Bayern Monaco-, sfida che i nerazzurri si sono aggiudicati per 2-1. Il tecnico nerazzurro ha posto l’accento sul valore di una vittoria all’Allianz Arena: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, oltre che per il risultato. Sappiamo che questo è il primo tempo, tra 7 giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima. Gli abbiamo tenuto testa con determinazione e coraggio, molto bene. Sicuramente questa è una partita di grandissimo spessore, ci fa felici. Nelle ultime 27, il Bayern ne ha pareggiate 3 e vinte 24, per cui abbiamo fatto qualcosa di importante, ma sarà importante dar seguito a questo risultato nel ritorno che giocheremo davanti ai nostri tifosi».