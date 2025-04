Inter-news.it - Inzaghi: «Dite qualcosa a me, non all’Inter! Acerbi al 45? sul lettino»

esce vincitore dall’Allianz Arena, con la vittoria per 1-2 sul Bayern Monaco. L’allenatore dell’Inter l’ha commentata in conferenza stampa.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA BAYERN MONACO-INTERQuanto orgoglio?Siamo felici di quanto fatto contro un grande avversario. Una grande gara ma dovrà esserci un seguito fra otto giorni. Chiaramente stasera c’è soddisfazione, i dati del Bayern Monaco li conoscete ma manca ancora l’ultimo passo.Spiegazione dei cambi?Bravissimi dall’inizio alla fine. Poi vedere il secondo gol al 91’ e la mentalità così è molto importante., in che posto è questa vittoria?Ci sono le finali e i derby di Champions League, ma dobbiamo completare fra otto giorni. Quando sento parlare di cambi mi arrabbio: è la rosa dell’Inter, non dieci-undici, che ci fa arrivare all’8 aprile a giocarci tutto.