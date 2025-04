Inzaghi a Sky | Partita di spessore ma era solo il primo tempo tra 7 giorni il ritorno Sapevamo che dovevamo toglierli il possesso e il secondo gol dimostra una cosa

Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern MonacoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayern Monaco Inter, Simone Inzaghi ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi all’andata dei quarti di Champions League.EMOZIONI – «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più che al risultato penserei alla Partita e a come l’abbiamo sviluppata. Era il primo tempo, tra sette giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima ma l’Inter gli ha tenuto testa con determinazione, coraggio, aggressività, molto molto bene».SE POSSIAMO ARRIVARE IN FONDO IN CHAMPIONS? QUESTA LA VITTORIA PIU’ BELLA DELLA MIA CARRIERA? – «Sicuramente una Partita di grandissimo spessore che ti fa felice, i numeri del Bayern li Sapevamo, nelle ultime 27 in Champions ne ha vinte 23 e pareggiate 4. Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Partita di spessore, ma era solo il primo tempo, tra 7 giorni il ritorno. Sapevamo che dovevamo toglierli il possesso e il secondo gol dimostra una cosa» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern MonacoIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayern Monaco Inter, Simoneha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi all’andata dei quarti di Champions League.EMOZIONI – «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più che al risultato penserei allae a come l’abbiamo sviluppata. Era il, tra setteci sarà ila San Siro contro una squadra fortissima ma l’Inter gli ha tenuto testa con determinazione, coraggio, aggressività, molto molto bene».SE POSSIAMO ARRIVARE IN FONDO IN CHAMPIONS? QUESTA LA VITTORIA PIU’ BELLA DELLA MIA CARRIERA? – «Sicuramente unadi grandissimoche ti fa felice, i numeri del Bayern li, nelle ultime 27 in Champions ne ha vinte 23 e pareggiate 4.

Inzaghi: "Bayern tra i favoriti, ce la giocheremo". Parma-Inter, Farris (vice Inzaghi): "Non è colpa dei cambi, dobbiamo evitare infortuni". Inter-Udinese, Inzaghi: "Vittoria pesante. All'Inter mi sento apprezzato". Atalanta-Inter, Inzaghi: "Vittoria Scudetto? No, ma è molto importante". Bayern-Inter, dove vedere la conferenza stampa di Inzaghi in tv e streaming. Inzaghi: "Un orgoglio esser in lotta per 4 trofei". Ne parlano su altre fonti

Inzaghi a Sky Sport: "Bayern Monaco favorito per la Champions, ma vogliamo creare loro dei problemi" - Prima della conferenza stampa, Simone Inzaghi presenta il match contro il Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport dal prato dell'Allianz Arena: Che aria respira Inzaghi qui? Che desideri vengono in me ... (msn.com)

Sky, De Grandis: “Ma Inzaghi cambia vedendo la partita o sono già decisi a tavolino?” - L'Inter si fa rimontare da 0-2 a 2-2 contro il Parma e i cambi di Simone Inzaghi sotto sono argomento di discussione nello studio di 'Sky Calcio Club'. Questo il pensiero ... (tuttonapoli.net)

Bayern Inter, Inzaghi: “Dovremo essere squadra vera, loro molto bravi in un aspetto” - Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi poco prima del match contro il Bayern Monaco: cos'ha detto il tecnico ... (spaziointer.it)