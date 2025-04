Inzaghi a Sky | Oggi bisogna essere squadra vera il Bayern è bravissimo a fare quella cosa

Inzaghi, ha parlato così prima dell’inizio del match contro il Bayern Monaco in Champions LeagueIntervenuto nel corso del prepartita di Bayern Monaco Inter, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha presentato così la sfida di stasera valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.cosa CONTA STASERA? – «Servirà una grande Inter, determinata e organizzata. Ci vuole corsa, bisogna essere lucidi perché una squadra come il Bayern ti può sempre far soffrire e lì bisognerà essere una squadra vera».SU QUALI CONCETTI HO BATTUTO CON I MIEI CALCIATORI? – «Dovremo esser bravi anche quando abbiamo la palla, il Bayern è una squadra che ha un’ottima gestione del pallone, fanno una fase di non possesso molto importante. Bisognerà essere puliti palla al piede e tenere la palla, togliendo possesso a loro». Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Oggi bisogna essere squadra vera, il Bayern è bravissimo a fare quella cosa» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha parlato così prima dell’inizio del match contro ilMonaco in Champions LeagueIntervenuto nel corso del prepartita diMonaco Inter, l’allenatore dei nerazzurri Simoneha presentato così la sfida di stasera valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.CONTA STASERA? – «Servirà una grande Inter, determinata e organizzata. Ci vuole corsa,lucidi perché unacome ilti può sempre far soffrire e lì bisogneràuna».SU QUALI CONCETTI HO BATTUTO CON I MIEI CALCIATORI? – «Dovremo esser bravi anche quando abbiamo la palla, ilè unache ha un’ottima gestione del pallone, fanno una fase di non possesso molto importante. Bisogneràpuliti palla al piede e tenere la palla, togliendo possesso a loro».

