Investito mentre è in bicicletta soccorso da automobilista | indaga la municipale

bicicletta, ieri sera, a Nocera Inferiore in via Castaldo. L'episodio si è verificato intorno alle 20. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso.L'incidenteL'uomo sarebbe stato Investito - il condizionale è. Salernotoday.it - Investito mentre è in bicicletta, soccorso da automobilista: indaga la municipale Leggi su Salernotoday.it Incidente per un uomo in sella ad una, ieri sera, a Nocera Inferiore in via Castaldo. L'episodio si è verificato intorno alle 20. Sul posto è giunta una pattuglia della poliziaper i rilievi del caso.L'incidenteL'uomo sarebbe stato- il condizionale è.

Investito in bici a Castel Volturno: Pasquale Mancini muore a 63 anni - L'incidente si è verificato ieri: ciclista appassionato, Pasquale Mancini è stato investito a Castel Volturno, nel Casertano, proprio mentre si trovava ... (fanpage.it)

Gallarate, 13enne investito mentre va a scuola in bici - Paura in via Forze Armate: il ragazzo soccorso e trasportato ... dove un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre si recava a scuola in bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle ... (laprovinciadivarese.it)

Investito da un’auto mentre va a scuola a Roverbella in bici: 13enne al Poma - Il 13enne è stato infatti investito mentre era a bordo della sua bicicletta questa mattina ... a terra procurandosi contusioni al piede e al ginocchio sinistro. Soccorso dal personale del 118 il ... (vocedimantova.it)