Investito in bici sulla rotonda | 48enne portato d' urgenza in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Bovolone. Erano circa le 17.30, quando un 48enne in sella alla sua bici elettrica è stato travolto da un'auto mentre percorreva la rotonda di via Madonna in direzione di Villafontana. Alla guida della vettura c'era una donna di 44 anni.

