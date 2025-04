Investita mentre attraversa a Noverasco Il ponte pedonale è chiuso dal 2018

Investita sul passaggio pedonale semaforizzato provvisorio di Noverasco. Inizialmente apparsa molto grave, non sarebbe più in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7.30. La vittima, una studentessa, stava attraversando la strada all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato quando è stata travolta da un’auto in transito. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni presenti e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo le prime cure, la ragazza, che era cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, dove è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Si tratta dell’ennesimo investimento di un pedone in questa zona, dove tre anni fa un’anziana donna aveva perso la vita tentando di attraversare la strada. Ilgiorno.it - Investita mentre attraversa a Noverasco. Il ponte pedonale è chiuso dal 2018 Leggi su Ilgiorno.it Una ragazza di 18 anni è statasul passaggiosemaforizzato provvisorio di. Inizialmente apparsa molto grave, non sarebbe più in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7.30. La vittima, una studentessa, stavando la strada all’altezza del passaggiosemaforizzato quando è stata travolta da un’auto in transito. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni presenti e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo le prime cure, la ragazza, che era cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, dove è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Si tratta dell’ennesimo investimento di un pedone in questa zona, dove tre anni fa un’anziana donna aveva perso la vita tentando dire la strada.

