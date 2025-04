Ilrestodelcarlino.it - Intossicati in gita scolastica: scattano i sigilli all’hotel

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 8 aprile 2025 – È stata disposta la sospensione dell’attività ricettiva e ristorativa per l’hotel della provincia di Salerno che aveva ospitato alla fine di marzo ladi una settantina di persone, tra studenti e docenti, dell’Istituto “Mattei” di Recanati. Il provvedimento è stato ufficializzato dagli uffici comunali locali dopo un’ispezione condotta dai carabinieri del Nas di Salerno allertati dalla denuncia della scuola. Come si ricorderà, infatti, tra il 26 e il 27 marzo, diversi ragazzi hanno manifestato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. Una delle studentesse è stata ricoverata all’ospedale di Eboli, dove le è stata riscontrata la presenza di una tossina dell’Escherichia Coli. Le autorità sanitarie sono subito intervenute per accertare le cause dei malesseri.