Intoppo stadio, Marino e Tamburrano gelano la Roma: "Iter da congelare, il bosco va tutelato"

Dopo l’agrodolce pareggio interno contro la Juventus, che lascia un pizzico di amaro in bocca ma tiene aperti i discorsi per il 4° posto, non sarà costretta a lunghe trasferte lanel weekend a venire, visto che il prossimo appuntamento è proprio quel derby che, all’andata, segnò l’inizio della super rimonta giallorossa in campionato. Squadre già al lavoro nei rispettivi centri sportivi, con la Lazio che perde Nuno Tavares e si vede costretta a rinunciare ad una pedina fondamentale, mentre i capitolini, al di là di un Ranieri concentrato sul campo, devono affrontare una questione importante: un nuovosulla questione.Che non sarebbe stato un processo semplice era da mettere in conto, ma ora i problemi si susseguono in rapida successione. Proprio oggi l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Darioe l’ex sindaco diIgnaziohanno rilasciato una nota congiunta piuttosto significativa, che potrebbe condizionare i lavori.