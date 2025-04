Lopinionista.it - Intervista a Chiara Albertini, autrice sopraffina e attenta

Leggi su Lopinionista.it

La notizia è davvero lieta: manca davvero pochissimo all’uscita del nuovo romanzo della giovane e talentuosa scrittrice ravennatecon alle spalle svariate pubblicazioni, tra saggi e opere di narrativa molto acclamati dalla critica e dal grande pubblico dei lettori. E mentre sale sempre di più la curiosità riguardo alla sua nuova opera, rileggiamo volentieri il suo intenso saggio Il Medioevo in giallo nella narrativa di Ellis Petters. Ecco il resoconto di un pomeriggio di aprile trascorso con lei tra Arte e Bellezza., donna, scrittrice e saggista con all’attivo svariate pubblicazioni. Che cosa credi di avere in comune con Ellis Peters alla quale hai dedicato il tuo più recente saggio?Un approccio empatico verso l’essere umano, l’attenzione per la verità, l’(auto)ironia e il coraggio.