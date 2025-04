Intervento di manutenzione delle alberature nei pressi della cabina elettrica lungo l’Arno

Intervento di manutenzione delle alberature nei pressi della cabina elettrica lungo l'Arno Mercoledì 9 aprile Terna interverrà per la manutenzione delle alberature ad alto fusto situate vicino alla cabina elettrica nell'area della Capannina. In particolare, si tratta del taglio di quattro pini ricadenti nella fascia di rispetto dell'alta tensione che, dopo un'indagine condotta da un agronomo esperto sulle condizioni di salute e stabilità delle piante, sono risultati essere "in una condizione vegetativa scadente, sofferenti, privi di rilevanza storica e con alta probabilità di rottura", costituendo così un rischio per la sicurezza pubblica anche a causa della loro vicinanza alle linee elettriche. L'Amministrazione comunale si impegna a reimpiantare i quattro alberi nell'area verde adiacente, assicurando una distanza adeguata dalle linee ad alta tensione, in modo da preservare la presenza e il numero delle piante nel contesto ambientale e dando priorità alla sicurezza.

