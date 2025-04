Thesocialpost.it - Interrail, la Ue regala 36mila biglietti gratuiti per girare tutta l’Europa: i requisiti e come fare domanda

Hai voglia di esplorarein treno e farlo gratis? L’Unione Europea ha lanciato una nuova edizione di DiscoverEU, l’iniziativa che mette a disposizione 36.000. Maper ottenere uno dei ticket? Quali sono i? L’Interreil è un’opportunità unica per viaggiare gratis in treno attraverso oltre 30 paesi europei, scoprendo culture, città e paesaggi diversi. DiscoverEU è un programma finanziato dalla Commissione Europea all’interno del progetto Erasmus+. Dal suo lancio nel 2018, ha già permesso a oltre un milione di giovani europei di vivere un’esperienza formativa e culturale viaggiando in treno. Ogni anno, l’UE lancia due call: una in primavera e una in autunno. I vincitori ricevono un passgratuito, valido per fino a 30 giorni, con cui possono viaggiare liberamente tra le reti ferroviarie europee.