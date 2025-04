Quotidiano.net - Interni Cre-Action. Architettura del futuro e visioni incrociate

Cre-è il titolo della grande mostra–evento ideata e organizzata daal FuoriSalone 2025, visitabile fino al 17 aprile, all’Università degli Studi di Milano - Cà Granda, all’Orto Botanico di Brera, all’Audi House of Progress presso il Portrait Milano, Eataly Milano Smeraldo e all’Urban Up Unipol De Castillia 23. Il magazine di interior e contemporary design diretto da Gilda Bojardi, in linea con il percorso culturale delle ultime edizioni, affronta il tema della Creatività e dell’Azione che essa produce nell’ambito del mondo del progetto. Lo fa in un anno particolare, quello del Giubileo, dopo aver affrontato i temi di rigenerazione ed evoluzione, connessioni e, nel processo di ideazione di nuovi scenari per ildell’e del Design. Dopo la celebrazione dei suoi primi 70 anni (1954-2024), la rivista continua a riflettere su, design e arte, come discipline che interagiscono tra loro e con gli aspetti più scientifici dell’Ecologia, dell’Economia e della Filosofia per definire la complessità del Progetto in una proiezione sul ’possibile’.