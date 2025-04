Inter trionfa 2-1 a Monaco Arsenal domina 3-0 il Real Madrid a Londra

Inter batte 2-1 il Bayern a Monaco e l'Arsenal infligge un 3-0 al Real Madrid a Londra nell'andata dei quarti di finale di Champions League. All'Allianz Arena, i nerazzurri sono andati in vantaggio con Lautaro Martinez nel primo tempo e nel finale di gara, dopo il pareggio di Mueller, si sono presi la vittoria con Frattesi. I Gunners, dopo lo 0-0 del primo tempo, hanno trovato il doppio vantaggio con due punizioni capolavoro di Rice, quindi Merino ha siglato la terza rete, affondando un Real quasi mai pericoloso.

