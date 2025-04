Inter nuovo rinforzo in mediana | 25mln per il nuovo Mkhitaryan

Inter programma il futuro e mette adesso nel mirino un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Sono pronti, in tal senso, 25 milioni di euro per il nuovo Mkhitaryan, un calciatore dall’enorme potenziale e di grande valore.L’Inter, alle prese con una attualità che impone massima concentrazione sul presente, ragiona ancora più ad ampio respiro dal momento che il futuro va costantemente programmato. Ancor di più per una big come questa. Da questo punto di vista, se c’è un problema che si può risolvere per alzare ancora di più l’asticella è sicuramente quello relativo all’età media della squadra. Che, per restare ad alti livelli e rendere ancora sostenibile il progetto a lungo termine. E non è certamente un caso che sia questa la strada indicata dal fondo Oaktree.Inter, nuovo rinforzo in mediana: 25mln per il nuovo Mkhitaryan (Calciomercato. Calciomercato.it - Inter, nuovo rinforzo in mediana: 25mln per il nuovo Mkhitaryan Leggi su Calciomercato.it L’programma il futuro e mette adesso nel mirino unin mezzo al campo. Sono pronti, in tal senso, 25 milioni di euro per il, un calciatore dall’enorme potenziale e di grande valore.L’, alle prese con una attualità che impone massima concentrazione sul presente, ragiona ancora più ad ampio respiro dal momento che il futuro va costantemente programmato. Ancor di più per una big come questa. Da questo punto di vista, se c’è un problema che si può risolvere per alzare ancora di più l’asticella è sicuramente quello relativo all’età media della squadra. Che, per restare ad alti livelli e rendere ancora sostenibile il progetto a lungo termine. E non è certamente un caso che sia questa la strada indicata dal fondo Oaktree.inper il(Calciomercato.

Inter, nuovo rinforzo in mediana: 25mln per il nuovo Mkhitaryan. Inter, Asllani via: non solo Sucic, c’è un SOGNO per la mediana. Un rinforzo in mediana per Italiano. Piace Asllani: pista molto difficile. UFFICIALE Milan, Fofana nuovo rinforzo in mediana. Marotta segue solo italiani: in mediana scelto il dopo Asllani. UFFICIALE Atalanta, Sulemana nuovo rinforzo in mediana. Ne parlano su altre fonti

Nuovo nome per la mediana, dalla Spagna: “Inter prima a muoversi” - L’Inter si sta già muovendo in queste settimane per rinforzare la sua rosa in vista del Mondiale per Club (che prenderà il via nel prossimo mese di giugno) e anche per la stagione ventura. Sono molti ... (passioneinter.com)

Nuovo rinforzo in difesa per l’Inter: c’è l’ok di Oaktree - Il prossimo mercato estivo sarà il primo nel quale si verrà davvero la mano di Oaktree sulle mosse dell’Inter. Non mancheranno le novità nella rosa nerazzurra, chiamata a rinnovarsi per ridare vigore ... (passioneinter.com)

Inter, idea per il centrocampo: un nuovo vice Çalhanoglu? - L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano e avrebbe individuato in Morten Frendrup il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Hakan ... (news-sports.it)