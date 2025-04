Inter-news.it - Inter, Inzaghi fa la conta col Bayern Monaco: assenze e poche alternative! – TS

Anche Simonesi trova in seria difficoltà a causa degli infortuni. L’allenatore arriva aconpesanti e: ecco quale sarà la sua soluzione.CHIARA EMERGENZA – Da settimane si parla tanto – anche troppo – dei numerosi inconveniente fisici in cui è incappato ildi recente. Molto meno, invece, si pensa all’emergenza che sta vivendo l’nell’ultimo periodo. Come Vincent Komany, infatti, anche Simonearriva al primo dei due scontri dei quarti di finale di Champions League con delle soluzioni ridotte. Lecon cui dovrà fare i conti l’allenatore nerazzurro, tra l’altro, non sono neanche così irrilevanti.costretto ad adattarsi: ecco quali saranno le soluzioniPESANTI – Questa sera il problema principale persarà sugli esterni.