Inter-news.it - Inter, Inzaghi a corto di alternative! Ma si parla solo delle assenze del Bayern Monaco – CdS

Una trasferta di Champions dalle mille insidie per l’, attesa domani sera all’Allianz Arena per l’andata dei quarti di finale contro il. Secondo quanto sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport Simonedovrà fare i conti noncon lee le condizioni fisiche precarie di alcuni titolari, ma anche con una panchina ridotta all’osso, soprattutto in attacco e a centrocampo. RIDOTTI ALL’OSSO – In vista diin programma questa sera, l’unica alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarà Marko Arnautovic in panchina. Lautaro non ha i 90 minuti nelle gambe edovrà gestirlo con attenzione per non correre rischi in vista del ritorno a San Siro. Arnautovic, per caratteristiche, potrebbe rivelarsi utile anche a gara in corso, soprattutto se i nerazzurri dovessero trovarsi a dover gestire fisicità e palloni sporchi.