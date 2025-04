Inter infortunio Lautaro | quello che nessuno ha visto

Inter in campo contro il Bayern Monaco con la tegola legata all’argentino: infortunio Lautaro, cosa succede all’Allianz StadiumPer una Inter in grado di puntare effettivamente al Triplete, c’è bisogno dei grandi giocatori nelle grandi serate. Come nel caso di Lautaro Martinez, che a Monaco ha battuto un colpo, eccome. Il capitano non ha deluso le attese e in casa del Bayern ha sbloccato il quarto di finale di andata in Champions con un gol d’autore, uno dei più belli mai realizzati in nerazzurro.Una rete spettacolare, al termine di una azione da manuale. Cross precisissimo di Carlos Augusto per Thuram, che la lascia lì di tacco per Lautaro, che non solo la piazza, ma lo fa in maniera spettacolare, con un grande esterno destro che si infila sotto la traversa. Una rete da urlo, che porta avanti l’Inter in un primo tempo pur sofferto, per i nerazzurri, che nella prima parte del primo tempo avevano subito l’iniziativa dei tedeschi, più volte vicini al gol, soprattutto con un palo clamoroso di Harry Kane. Rompipallone.it - Inter, infortunio Lautaro: quello che nessuno ha visto Leggi su Rompipallone.it L’in campo contro il Bayern Monaco con la tegola legata all’argentino:, cosa succede all’Allianz StadiumPer unain grado di puntare effettivamente al Triplete, c’è bisogno dei grandi giocatori nelle grandi serate. Come nel caso diMartinez, che a Monaco ha battuto un colpo, eccome. Il capitano non ha deluso le attese e in casa del Bayern ha sbloccato il quarto di finale di andata in Champions con un gol d’autore, uno dei più belli mai realizzati in nerazzurro.Una rete spettacolare, al termine di una azione da manuale. Cross precisissimo di Carlos Augusto per Thuram, che la lascia lì di tacco per, che non solo la piazza, ma lo fa in maniera spettacolare, con un grande esterno destro che si infila sotto la traversa. Una rete da urlo, che porta avanti l’in un primo tempo pur sofferto, per i nerazzurri, che nella prima parte del primo tempo avevano subito l’iniziativa dei tedeschi, più volte vicini al gol, soprattutto con un palo clamoroso di Harry Kane.

Ahi Inter, infortunio muscolare per Lautaro: lascia il ritiro dell'Argentina e torna a Milano. Inter, infortunio per Lautaro Martinez: nerazzurri in ansia. Lautaro infortunato lascia l’Argentina, l’Inter trema: problema muscolare, si teme una lesione. GdS - Caso Lautaro? Nessun attrito con Inzaghi: i motivi del cambio. Lautaro Martinez batte il muro genoano: l’Inter si prende il primo posto. Infortunio Lautaro, c’è la DECISIONE su Inter-Atalanta. Ne parlano su altre fonti

