Inter infortunio Calhanoglu | c’è speranza per Inzaghi cosa filtra per il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie per l'Inter sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Nonostante il dolore alla caviglia, il centrocampista sarà infatti regolarmente a disposizione di Inzaghi per il Bayern Monaco.

Inter, Hakan Calhanoglu il regista nonostante la botta - Visualizzazioni: 1 Momenti di paura in casa Inter per il colpo alla caviglia di Calhanoglu, ma il centrocampista turco mantiene il punto e si spinge verso la regia del gioco. La partita di questa sera ... (calciostyle.it)

Calhanoglu, le chance per Feyenoord-Inter. Una speranza su Carlos Augusto - Hakan Calhanoglu ci sarà in Feyenoord-Inter? Ecco le probabilità di rivedere il regista turco nella gara di Champions League. Certe le tempistiche per Carlos Augusto. IL REGISTA TURCO – Dopo le novità ... (inter-news.it)

Inter, Bastoni non preoccupa e le condizioni di Calhanoglu: le ultime verso il Bayern - Alessandro Bastoni è uscito al termine del primo tempo di Parma - Inter per un affaticamento muscolare. Il difensore nerazzurro, come ha spiegato Farris a fine. (msn.com)