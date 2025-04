Serieanews.com - Inter, il Bayern Monaco ti beffa così: Inzaghi nei guai

, Simoneè nei: arriva laclamorosa per il tecnico, ecco il tiro mancino del, iltinei(Lapresse) – SerieAnewsStasera le luci dei riflettori saranno tutte puntate su, due colossi del calcio europeo che si sfideranno nei quarti di finale della Champions League. Una gara fondamentale per entrambe le formazioni che arrivano in situazioni diverse all’appuntamento europeo.L’ha qualche defezione, in primis Dumfries, con Lautaro Martinez che non sta benissimo dal punto di vista fisico. Il, però, sta decisamente peggio. Ben sette indisponibili, compreso Musiala finito ko nell’ultimo turno di Bundesliga contro l’Augsburg. Ma non è solo il destino europeo a intrecciarsi per queste due formazioni.