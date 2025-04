Inter-news.it - Inter, è l’ora: col Bayern Monaco attitudine da Champions League!

Torna la, con una sfida importantissima e da non sbagliare per l’. Contro il, per l’andata dei quarti di finale, servirà riportare in campo la solita attenzione europea.STRISCIA DA CONTINUARE – Per l’di Simone Inzaghi arriva il momento di indossare il vestito buono, quello delle grandi occasioni. Nelle magiche notti diquest’anno i nerazzurri hanno dato l’impressione di poter essere una vera e propria armata. In dieci partite disputate in Europa, tra la prima fase e il doppio scontro col Feyenoord per gli ottavi di finale, solo due sono stati i gol subiti dai meneghini. Numeri importanti, soprattutto se paragonati a quelli registrati in campionato, dove i nerazzurri tendono a concedere qualcosa in più agli avversari. Proprio come accaduto di recente, nell’ultima gara di Serie A contro il Parma.