Inter-news.it - Inter, col Bayern Monaco serve mantenere un’idea offensiva

L’colnon può pensare di cavarsela solo con la fase difensiva. Per uscire dacon un risultato positivo servirà focus sulla fase.RICORDARSI DELLA FASE– Per la sfida colla mente di tutti è alla fase difensiva dell’. Vale a dire quella che ha brillato di più in tutto il cammino in Champions League, tanto da diventare il principale punto di forza della squadra agli occhi dei commentatori. Ma attenzione: ai nerazzurri non possono pensare di ridurre la loro prestazione solo al non possesso.DIFESA SOTTO PRESSIONE – I motivi sono due. Il primo è il livello degli avversari. Ilè una delle migliori squadre in Europa per rosa. Si intende una delle due, tre, quattro favorite assolute per la vittoria finale sin dal primo giorno.