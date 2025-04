Oasport.it - Inter-Bayer Monaco 2-1, Lautaro e Frattesi trascinano i neroazzurri nei quarti di Champions League

L’ha sconfitto ilper 2-1 nell’andata deidi finale della, imponendosi nella tana dei bavaresi e portandosi in una situazione di vantaggio in vista della sfida di ritorno che si giocherà settimana prossima allo Stadio San Siro di Milano. I Campioni d’Italia sono riusciti a imporsi in trasferta, passando in vantaggio sul finire del primo tempo conMartinez e poi trovando la rete risolutrice connel finale, dopo che Muller aveva trovato la via del pareggio.Nell’altra partita di serata l’Arsenal ha sconfitto il Real Madrid con un sonoro 3-0 di fronte al proprio pubblico: la doppietta di Rice e la rete di Merino nella ripresa hanno permesso agli inglesi di avvicinarsi ai, ma la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le carte in regola per cercare il ribaltone in casa nella sfida di ritorno.