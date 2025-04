Inter-news.it - Inter, a Monaco di Baviera per un’altra impresa! Il passato sorride

Leggi su Inter-news.it

L’domani sera scenderà in campo contro il Bayernper provare nell’già riuscita 14 anni fa proprio in. Il, il presente dà fiducia. MOMENTO – L’arriva alla trasferta didiin Champions League tra le polemiche. Simone Inzaghi in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, le critiche non sono state apprezzate e i cambi di Parma hanno fatto innervosire l’allenatore. Gli infortuni, le assenze, i problemi nella gestione della rosa: tanti sono i temi da affrontare, ma siamo arrivati al giorno più importante della stagione nerazzurra. Bayernpuò essere il primo passo verso un traguardo storico.Bayern, unda non dimenticare!– L’ha già battuto il Bayern, ma non in tempi recenti.