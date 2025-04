Inter 20 mln per il centrale | dalla Spagna l’erede di Acerbi

Inter, 20 mln per il centrale: dalla Spagna l’erede di Acerbi (Lapresse) – calciomercato.itMarotta e Ausilio non si sono mai fermati in questi mesi. Oaktree ha dato delle indicazioni molto chiare: svecchiare la rosa. E uno dei reparti destinati a cambiare c’è anche quello difensivo. Calciomercato.it - Inter, 20 mln per il centrale: dalla Spagna l’erede di Acerbi Leggi su Calciomercato.it Il reparto difensivo dei nerazzurri è destinato ad essere rivoluzionato. E il club avrebbe individuato un calciatore di assoluto livelloIl pareggio del Napoli contro il Bologna ha permesso ai nerazzurri di tirare un grande sospiro di sollievo. Il passo falso di Parma aveva aumentato la preoccupazione ad Appiano Gentile. Ora il distacco è rimasto invariato con una giornata in meno. Lo Scudetto, quindi, è un passo più vicino anche se la strada resta molto lunga. Intanto, però, in viale della Liberazione si sta lavorando con attenzione sul calciomercato., 20 mln per ildi(Lapresse) – calciomercato.itMarotta e Ausilio non si sono mai fermati in questi mesi. Oaktree ha dato delle indicazioni molto chiare: svecchiare la rosa. E uno dei reparti destinati a cambiare c’è anche quello difensivo.

Inter, aumentano di 19 mln i ricavi da sponsor: nel 2024/25 attesi 97 mln - Migliorano i conti dell'Inter per la stagione 2024-2025. Come riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro ha annunciato ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per 97 milioni di euro nella ... (msn.com)