Intelligenza artificiale e Vaticano la lezione del cardinale Mamberti

lezione del cardinale Dominique Mamberti sul tema. Ilpiacenza.it - Intelligenza artificiale e Vaticano, la lezione del cardinale Mamberti Leggi su Ilpiacenza.it Giovedì 10 aprile alle ore 11, nella Sala Piana del campus piacentino dell’Università Cattolica, nell’ambito del Corso di Diritto e gestione degli enti religiosi e del terzo settore della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, si terrà ladelDominiquesul tema.

Intelligenza artificiale e Vaticano, la lezione del cardinale Mamberti. IA, rischi e opportunità per la salvaguardia dei bambini: un evento in Vaticano. IA: le linee guida del Vaticano per una tecnologia umano-centrica. Vaticano: promulgate le Linee guida sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 1° gennaio 2025. Al Vaticano l'intelligenza artificiale piace, ma non troppo. Con l'Intelligenza Artificiale la Basilica di San Pietro diventa esperienza digitale. Ne parlano su altre fonti

Ecco la prima guida per l’uso dell’Intelligenza artificiale a lezione - L'apprendimento correlato all'IA, sistematizzato in 12 blocchi di competenze, richiede una programmazione interdisciplinare, capace di abbracciare materie relative alla scienza, alla tecnologia, all'i ... (italiaoggi.it)

Le linee guida del Vaticano sull’IA: etica e innovazione - Con l’adozione del Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale”, Decreto N. DCCII, del 16 dicembre 2024, il ... (agendadigitale.eu)

L’intelligenza artificiale e il futuro: perché l’AI è qui per restare - L’intelligenza artificiale rappresenta uno dei fenomeni più significativi per l’evoluzione della società contemporanea. Spesso paragonata a Internet per il suo potenziale trasformativo, l’AI sta ... (melamorsicata.it)