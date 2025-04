Lanazione.it - Intelligenza artificiale e informazione nel saggio di Daniele Magrini

"Il potere delle macchine sapienti" la relazione trae democrazia nel nuovodel giornalista(nella foto) edito da Primamedia Editore. Presentazione ad Arezzo alla libreria Feltrinelli, domani alle 17.30.e mondo dell’, un tema che riguarda tutti e che da tempo è al centro del dibattito mondiale in merito ai rischi per la tenuta democratica delle società nelle quali viviamo. In particolare, dopo la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e l’affermazione di Elon Musk, leader dei capitalisti dell’IA e padrone del social X, quale sintesi tra potere economico, politico edigitale. Articoli, fotografie, video prodotti dalle "macchine sapienti", senza mediazione umana, sono o no un concreto pericolo per la diffusione incontrollata di fake news e dis? Quali i rischi per la rappresentazione stessa di quello che accade nel mondo e della verità sostanziale dei fatti? Tratta di questonel suo ultimoche verrà presentato domani alla libreria Feltrinelli.