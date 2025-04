Intelligenza artificiale | Confapi e Microsoft insieme a fianco della PMI

Intelligenza artificiale possano migliorare produttività, efficienza e competitività delle nostre PMI. È stato questo l'obiettivo dell'evento "Il futuro digitale delle PMI - Intelligenza artificiale, gestione dei dati, automazione dei processi".

Intelligenza artificiale: Confapi e Microsoft insieme a fianco della PMI. Invito stampa, evento 3 aprile: Microsoft Italia e Confapi Padova: il futuro digitale delle Pmi. Confapi e Italia per la diffusione di conoscenza e il supporto alle imprese nell’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali. Matera, Confapi e Microsfot presentano l’evento “Come l’Intelligenza Artificiale può trasformare la produttività e la crescita delle PMI”. Microsoft Italia e Confapi: al via da Torino il roadshow sull’AI per le Pmi. Confapi Calabria ospita il Workshop sull’Intelligenza Artificiale -. Ne parlano su altre fonti

