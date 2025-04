Insulti razzisti contro di noi | sospesa partita di calcio

partita sospesa, domenica pomeriggio nel girone O della Seconda Categoria di calcio, tra lo Junior Gambettola padrone di casa e il San Colombano Italtex: espulsioni, tensione e, secondo il San Colombano, episodi di razzismo. La vicenda Sul risultato di 1-1, alla mezz’ora del secondo tempo, l’arbitro Alessio Chionco, cesenate, ha fischiato la sospensione anticipata della partita. Tutto comincia con un calcio di punizione fischiato a favore dei padroni di casa non lontano dall’area di rigore: l’attaccante e il difensore battibeccano tra loro finché non vengono espulsi entrambi. “Il nostro giocatore coinvolto è di colore, Modre Zoubaidou, classe 2000 – racconta Paolo Turci, allenatore del San Colombano –. A quel punto dal pubblico sono partiti ripetuti Insulti di stampo razzista ai quali Modre ha risposto verbalmente. Ilrestodelcarlino.it - “Insulti razzisti contro di noi”: sospesa partita di calcio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Gambettola (Cesena), 8 aprile 2025 –, domenica pomeriggio nel girone O della Seconda Categoria di, tra lo Junior Gambettola padrone di casa e il San Colombano Italtex: espulsioni, tensione e, secondo il San Colombano, episodi di razzismo. La vicenda Sul risultato di 1-1, alla mezz’ora del secondo tempo, l’arbitro Alessio Chionco, cesenate, ha fischiato la sospensione anticipata della. Tutto comincia con undi punizione fischiato a favore dei padroni di casa non lontano dall’area di rigore: l’attaccante e il difensore battibeccano tra loro finché non vengono espulsi entrambi. “Il nostro giocatore coinvolto è di colore, Modre Zoubaidou, classe 2000 – racconta Paolo Turci, allenatore del San Colombano –. A quel punto dal pubblico sono partiti ripetutidi stampo razzista ai quali Modre ha risposto verbalmente.

