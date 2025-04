Instagram stop alle dirette video per gli utenti sotto i 16 anni E Meta lancia gli account per teenager anche su Facebook

account per teenager a Facebook e Messenger e stop alle dirette su Instagram senza il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. Sono queste le due novità annunciate da Meta per proteggere i profili social degli adolescenti, lanciati su Instagram a settembre 2024 negli Stati Uniti e arrivate lo scorso dicembre anche in Italia. Negli ultimi otto mesi, spiega una nota di Meta, oltre 54 milioni di adolescenti nel mondo sono passati agli account per teenager, che dispongono di «maggiori protezioni» rispetto agli account tradizionali.stop alle dirette Instagram per gli under 16Tra queste protezioni se ne aggiunge ora una annunciata proprio oggi. D’ora in avanti, Meta non consentirà agli adolescenti sotto i 16 anni di fare dirette video, a meno che i genitori non diano loro il permesso. Leggi su Open.online Espansione deglipere Messenger esusenza il consenso dei genitori per i minori di 16. Sono queste le due novità annunciate daper proteggere i profili social degli adolescenti,ti sua settembre 2024 negli Stati Uniti e arrivate lo scorso dicembrein Italia. Negli ultimi otto mesi, spiega una nota di, oltre 54 milioni di adolescenti nel mondo sono passati agliper, che dispongono di «maggiori protezioni» rispetto aglitradizionali.per gli under 16Tra queste protezioni se ne aggiunge ora una annunciata proprio oggi. D’ora in avanti,non consentirà agli adolescentii 16di fare, a meno che i genitori non diano loro il permesso.

Instagram, stop alle dirette video per gli utenti sotto i 16 anni. E Meta lancia gli «account per teenager» anche su Facebook. Osimhen furibondo in diretta Instagram col ct della Nigeria. Alla fine gli tolgono il telefono. La diretta Instagram dei detenuti per mostrare il carcere di Torino: «Ora condividete il video e parlate di noi». Rovazzi, cellulare rubato durante una diretta Instagram a Milano. Ma è uno scherzo. Come bloccare le dirette su Instagram. Instagram punta sulla voce: arriva la possibilità di fare Live senza video. Ne parlano su altre fonti

Instagram, no alle dirette per i teeneger senza consenso - Quante novità su Instagram! Dopo la possibilità di bloccare i post con un codice e come disattivare Meta AI sulla piattaforma, ecco che arrivano delle nuove direttive. Adesso per i teeneger non sarà ... (pcprofessionale.it)

Su Instagram i minori di 16 anni avranno bisogno dell’autorizzazione dei genitori per trasmettere video in diretta - Meta ha detto che richiederà l’autorizzazione dei genitori per sbloccare alcune funzionalità per gli utenti minorenni delle sue piattaforme. Senza questa autorizzazione quelli con meno di 16 anni non ... (ilpost.it)

Instagram, nuova stretta negli account teenager 'no a dirette' - No alle dirette su Instagram senza il consenso dei genitori ed espansione degli account per teenager anche a Facebook e Messenger. (ANSA) ... (ansa.it)