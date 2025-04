Insonnia nel mondo vale 276 miliardi di dollari

Quotidiano.net - Insonnia, nel mondo vale 27,6 miliardi di dollari

E’ uno dei disturbi più diffusi in Italia e nel, capace di alterare la qualità della vita e in alcuni casi persino di diventare cronica e costituire una disabilità: si tratta dell’, che alimenta nel globo un mercato di 27,6di, fra farmaci, integratori, visite mediche e cure alternative.In Italia il problema riguarda 13,4 milioni di persone Stando agli ultimi dati disponibili dell’Aims, associazione italiana medicina del sonno, in Italia oltre 13,4 milioni di persone soffrono di problemi legati al sonno. Le cause sono molteplici, e vanno dallo stress, all’alimentazione scorretta, dall’uso dei cellulari fino a tarda sera, a una non corretta igiene del sonno. Tutto ciò induce sempre più persone a ricorrere ad integratori per favorire il sonno o ridurre i risvegli notturni.