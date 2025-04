Insieme per il domani | il nuovo inno dell’associazione Val Pescara protezione civile

Pescara protezione civile odv è orgogliosa di annunciare la presentazione ufficiale del proprio inno: "Insieme per il domani", un brano che racchiude l'essenza del nostro impegno quotidiano e la forza del volontariato.Parole e musica del maestro Simone Pavone, arrangiamento.

