INPS | in arrivo oltre 9 000 nuove assunzioni nel triennio 2025-2027

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha approvato il PIAO 2025 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) con una tabella di marcia ambiziosa: 9.079 nuove assunzioni programmate entro il 2027. Si tratta di un maxi piano di reclutamento, volto a rafforzare la struttura operativa dell'Istituto, migliorare la qualità dei servizi e rispondere alle nuove sfide.

