Iniziativa del ministro Valditara | La scuola educhi al rispetto delle donne

rispetto delle donne. È questo l'obiettivo annunciato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha previsto "per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, l'educazione al rispetto e a relazioni corrette come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina".

