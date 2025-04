Lanazione.it - Ingegnere ucciso dalla lastra di vetro, lutto cittadino a Camaiore. A Massa condoglianze del sindaco alla famiglia

(Lucca), 8 aprile 2025 – È stato proclamato per domani, mercoledì 9 aprile, ilper ricordare Paolo Mariottoni, titolare della Mariottoni Engineering, società della Mariottoni Group, deceduto tragicamente in un incidente sul lavoro lunedì 7 aprile. L’, 56 anni, è statoda unadiprecipitata al suolo nel cantiere edile di una ex pensione in viale Pistelli. IldiMarcello Pierucci ha invitato a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento alle 12. Travolto dadi: tragica fine di unin cantiere, “Era un’istituzione” A, dove Mariottoni risiedeva, ilFrancesco Persiani ha portato le. L’aveva un’esperienza ventennale alle spalle. La sua azienda, che produce componenti ine vetrate isolanti per l’edilizia e l’arredamento, si avvale di un team affiatato di esperti, architetti, progettisti e ingegneri per la progettazione e realizzazione di qualsiasi elemento in