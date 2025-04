Infortunio Perin sospiro di sollievo per la Juve | niente lesioni potrà rientrare tra quelle due partite

JuventusNews24Infortunio Perin, sospiro di sollievo per la Juve: niente lesioni, il portiere bianconero potrà tornare a disposizione di Tudor tra quelle due partiteL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Mattia Perin, che aveva saltato l'ultima trasferta in casa della Roma per un problema fisico riscontrato alla vigilia.Come anticipato da Juventusnews24 nella giornata di ieri per il portiere bianconero sono state escluse lesioni. Evidenziato soltanto un affaticamento muscolare al retto femorale, con il rientro che è fissato tra il Lecce e il Parma.

