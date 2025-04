Juventusnews24.com - Infortunio Perin, novità sul portiere dopo la ripresa degli allenamenti: ecco cosa filtra sul suo recupero

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24alla: ilha saltato Roma-Juve a causa di un problema muscolareGiornata dialla Continassa: nella seduta di questa mattina chi ha giocato a Roma ha svolto un lavoro di scarico. Allenamento più intenso per gli altri calciatori rimasti in panchina nell’ultimo match dei bianconeri. Mattiainvece, che ha saltato il big match per un problema fisico, ha svolto terapie e lavorato in palestra. La squadra di Tudor inizia a preparare la sfida col Lecce.Leggi su Juventusnews24.com