Infortunio McTominay ansia in casa Napoli | la verità sulle sue condizioni

McTominay è stato vittima di un Infortunio nel match contro il Bologna. Di seguito l'analisi sulle condizioni dello scozzese. Il Napoli ha lasciato Bologna con un punto guadagnato sul campo, ma non solo. Oltre al rammarico per l'occasione non sfruttata a pieno, lo staff azzurro è apparso molto preoccupato a causa delle condizioni di Scott McTominay. Quest'ultimo, è uscito anzitempo dal campo per un problema fisico che gli ha impedito di proseguire la propria gara. Al momento, la preoccupazione è alta ancor più a causa dell'importanza dello scozzese nello scacchiere di Antonio Conte. Conte in ansia: le ultime sull'Infortunio di McTominay In vetta alla classifica non è cambiato nulla. Il gap tra Inter e Napoli continua ad essere di tre punti, ovviamente anche dopo i rispettivi pareggi contro Parma e Bologna.

