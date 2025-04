Bergamonews.it - Infortuni sul lavoro, Bergamo maglia nera in Lombardia: 6 morti nei primi due mesi del 2025

Leggi su Bergamonews.it

La provincia dia livello regionale per quanto riguarda glisul. Neiduedel, infatti, sono state 6 le vittime. L’incidenza regionale resta sotto la media nazionale: la(25 deceduti) rimane, infatti, in zona gialla. Mentre si colorano di rosso Cremona,, Brescia, Lecco e Mantova. Con incidenze di mortalità decisamente superiori alla media del Paese.“Neiduedellaconta 25 vittime sul, mantenendo lain Italia per numero di decessi. Tuttavia, l’incidenza di mortalità resta sotto la media nazionale, collocandosi nella zona gialla della mappatura del rischio, un’area che indica valori appena inferiori alla media nazionale”. Questa l’introduzione alla descrizione dell’emergenza indi Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega sulla base dell’ultima indagine realizzata dal proprio team di esperti.