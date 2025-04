Incontro Usa-Russia a Istanbul | focus sulle ambasciate esclusa l' Ucraina

Russia si incontreranno giovedì 10 aprile a Istanbul. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, precisando che "non si parlerà della guerra in Ucraina". Gli Stati Uniti e la Russia terranno dei colloqui giovedì a Istanbul "per ripristinare alcune delle operazioni delle loro ambasciate che sono state drasticamente ridimensionate dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca". "Non ci sono questioni politiche o di sicurezza all'ordine del giorno, e non c'è assolutamente l'Ucraina. Questi colloqui sono incentrati esclusivamente sulle nostre operazioni di ambasciata", ha detto la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce.

Usa e Russia si incontreranno a Istanbul giovedì. 'Non parleranno di Ucraina' - Le delegazioni di Usa e Russia si incontreranno giovedì 10 aprile a Istanbul. Così da Tammy Bruce portavoce del dipartimento di Stato. Bruce ha precisato che "non si parlerà della guerra in Ucraina". (tg.la7.it)

Negoziati: a Riyad l'incontro Usa-Russia, arrivato il ministro ucraino Umerov per il prossimo round - Non è noto quanto durerebbe questa parte dell'incontro tra Russia e Usa. I media ucraini avevano citato poco fa fonti secondo le quali invece i colloqui sarebbero già terminati. Tv saudita ... (msn.com)

Guerra in Ucraina, Lavrov: «Russia e Usa si incontreranno di nuovo» - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che Russia e Usa starebbero lavorando a un nuovo incontro dopo quello dello scorso marzo. (msn.com)