Incontro Capitaneria balneari per il servizio di salvataggio la Cgil | Soluzione negoziata con una sola parte

Capitaneria di porto alla fine del 2024, che impongono come anche al di fuori della stagione balneare i concessionari delle spiagge dovrebbero garantire il servizio di salvataggio ogniqualvolta le strutture fossero aperte al pubblico, nei prossimi giorni è stato. Riminitoday.it - Incontro Capitaneria/balneari per il servizio di salvataggio, la Cgil: "Soluzione negoziata con una sola parte" Leggi su Riminitoday.it Dopo le disposizioni emanate dalladi porto alla fine del 2024, che impongono come anche al di fuori della stagione balneare i concessionari delle spiagge dovrebbero garantire ildiogniqualvolta le strutture fossero aperte al pubblico, nei prossimi giorni è stato.

Incontro Capitaneria/balneari per il servizio di salvataggio, la Cgil: "Soluzione negoziata con una sola parte". Nave arenata, incontro sindaco-Capitaneria-balneari: presto ordinanza per la balneabilità. Servizio di salvataggio, i balneari di Confcommercio incontrano la Capitaneria. Nave arenata, incontro sindaco-Capitaneria-balneari: presto ordinanza per la balneabilità. Stagione balneare extralarge, mancano i bagnini. Balneazione: incontro tra sindaci alla Capitaneria di Porto. Ne parlano su altre fonti

Servizio di salvataggio: i balneari incontrano la Capitaneria, ora il confronto si sposta al Ministero - Livorno 28 marzo 2025 Servizio di salvataggio: i balneari incontrano la Capitaneria, ora il confronto si sposta al Ministero ... (livornopress.it)

Incontro in Capitaneria di Porto con i Sindaci di Torre del Greco, Portici ed Ercolano per la “stagione balneare 2025” - Presso la sede della Capitaneria di Torre del Greco si è svolta una riunione indetta dal Capo del Compartimento Marittimo C.F. (CP) Leonello SALVATORI, finalizzata a condividere con il sindaco del Com ... (informatorenavale.it)

Balneari, incontro a Pescara tra De Poli e Di Giuseppantonio - PESCARA – Si è tenuto un incontro importante tra il Senatore Antonio De Poli ... In Abruzzo, la situazione dei bagnini sta creando notevoli difficoltà alle imprese balneari locali. Le attuali ... (abruzzonews.eu)