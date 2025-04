Ilrestodelcarlino.it - Incontri per presentare l’Infermiere di Comunità

Il Distretto di Ravenna organizza un ciclo diperalla cittadinanza e ai professionisti del territorio, la nuova figura deldi Famiglia e. Il servizio è stato introdotto per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, con lo scopo di intercettare i bisogni socio-sanitari delle persone, in particolar modo quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della. Ciò per garantire percorsi facilitati e potenzialmente più rapidi nei percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione. "Il progetto – si legge nella nota – mira a offrire un’assistenza sempre più di prossimità e quanto più personalizzata sulla base delle necessità del cittadino, attraverso una rete di servizi fortemente integrati.