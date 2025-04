Inclusione e identificazione vittime dei naufragi il comitato 3 ottobre accoglie gli studenti al Parlamento europeo

studenti dell’istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa e dell’istituto Crispi di Ribera protagonisti al Parlamento europeo. Tra i relatori ci sarà il dirigente scolastico Alfio Russo. L'iniziativa è del comitato 3 ottobre che coinvolgerà gli studenti sul tema. Agrigentonotizie.it - Inclusione e identificazione vittime dei naufragi, il comitato 3 ottobre accoglie gli studenti al Parlamento europeo Leggi su Agrigentonotizie.it dell’istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa e dell’istituto Crispi di Ribera protagonisti al. Tra i relatori ci sarà il dirigente scolastico Alfio Russo. L'iniziativa è delche coinvolgerà glisul tema.

Inclusione e identificazione vittime dei naufragi, il comitato 3 ottobre accoglie gli studenti al Parlamento europeo. Studenti del 'Basile Caramia Gigante' di Locorotondo giovedì al parlamento europeo Inclusione scolastica e identificazione delle vittime dei naufragi. A Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. Studenti dell'istituto "Casagrande" di Pieve di Soligo protagonisti a Lampedusa. C'è un nuovo ingresso in Giunta: a Bellanova le deleghe Cultura e Smart City.

