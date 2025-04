Lapresse.it - Incidenti stradali, scende dal camion e viene investito da un tir: morto 53enne sulla A21

Incidente stradale mortale oggiA21 Torino-Piacenza. Un autotrasportatore di 53 anni èintorno a mezzogiorno, poco prima della barriera di Villanova d’Asti, in direzione della città emiliana. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che ilista abbia accostatocorsia d’emergenza per verificare qualcosa sul mezzo pesante. Poco dopo sarebbe sopraggiunto un altro tir che lo ha centrato, non lasciandogli scampo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.