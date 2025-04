Incidenti lavoro schiacciato da pressa | muore 58enne nel Cremasco

lavoro nel nostro Paese. Questa mattina in una azienda di Casalmaggiore, nel Cremasco, un uomo di 58 anni è rimasto schiacciato sotto una pressa schiaccia cartone. Inutili i soccorsi che, una volta arrivati, hanno solo potuto constatare il decesso. In corso le indagini: al momento non è chiaro se il 58enne si sia sentito male prima, finendo sotto la pressa mentre era in azione. Lapresse.it - Incidenti lavoro, schiacciato da pressa: muore 58enne nel Cremasco Leggi su Lapresse.it Ancora un incidente mortale sulnel nostro Paese. Questa mattina in una azienda di Casalmaggiore, nel, un uomo di 58 anni è rimastosotto unaschiaccia cartone. Inutili i soccorsi che, una volta arrivati, hanno solo potuto constatare il decesso. In corso le indagini: al momento non è chiaro se ilsi sia sentito male prima, finendo sotto lamentre era in azione.

