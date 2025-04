Incidente sulla Vecchia Contessa Manuele Fiorucci muore precipitando con l' auto da un ponte

Manuele Fiorucci, 33 anni, è morto precipitando da un ponte sulla Vecchia Contessa. L’auto, con il corpo del giovane nell’abitacolo, è stata notata, casualmente, da un passante sotto l’arcata di un attraversamento lungo la stradina di breccia del vecchio tracciato stradale, sotto il nuovo. Ternitoday.it - Incidente sulla Vecchia Contessa, Manuele Fiorucci muore precipitando con l'auto da un ponte Leggi su Ternitoday.it , 33 anni, è mortoda un. L’, con il corpo del giovane nell’abitacolo, è stata notata, casualmente, da un passante sotto l’arcata di un attraversamento lungo la stradina di breccia del vecchio tracciato stradale, sotto il nuovo.

