Thesocialpost.it - Incidente sulla Statale 16: pedone travolto vicino alla rotatoria, traffico in tilt e lunghe code

Un’drammatico ha scosso la mattinata di oggi lungo la Strada16, con ilinnelle ore di punta. Verso le 10:30, unè statoda un veicolo nei pressi delladi Vismara, precisamente all’altezza dell’attraversamento pedonale situato di fronte al negozio Arredo Casa.Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento tempestivo dell’equipaggio medico del 118, che ha richiesto l’eliambulanza in partenza da Torrette di Ancona. L’elicottero è atterrato in un campo, opportunamente trasformato in piazzola d’emergenza, per garantire un trasporto rapido del ferito verso l’ospedale regionale.La dinamica dell’, che è avvenuto in una zona particolarmente trafficata della, rimane ancora sotto indagine.